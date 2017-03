La scala mobile s'inceppa Scoppia il caos nel centro commerciale: 17 feriti gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LANGHAM PLACE - La scala mobile del centro commerciale improvvisamente cambia direzione e nel centro commerciale scoppia il caos: decine di persone sono cadute, travolgendone altre. Il primo bilancio dell'incidente è di 17 persone rimaste ferite in modo grave.L'incidente è avvenuto a Langham Place, centro commerciale di Hong Kong: i testimoni raccontano che all'improvviso la scala mobile ha cambiato senso di marcia, accelerando il suo moto e facendo cadere le persone le une sulle altre.Molte persone sono cadute violentemente a terra, altre in preda al terrore hanno cominciato ad urlare tentando di aggrapparsi ai corrimano per non cadere.