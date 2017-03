Ecco Samantha, la bambola romantica che fa sesso solo se la conquisti

di Massimo Chiaravalli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Samantha ti ascolta, è romantica, ti risponde». A proposito, «fa anche l’amore». È una bambola interattiva con intelligenza artificiale, completamente personalizzabile. Prima che si conceda però bisogna conquistarla. Il progetto è stato partorito dalla mente dell’ingegnere spagnolo Sergi Santos della Synthea amatus, che lo ha presentato in questi giorni a Barcellona.Samantha ha tre funzioni. Non c’è solo quella sessuale, ma anche romantica e familiare. È realizzata in tpe. Di base, risponde al tocco su spalle, fianchi, bocca e punto G, ma si può implementare: «Puoi scegliere quali parti del corpo vuoi che rispondano – dice Santos - e anche cosa vuoi che dica. Basta inviare una lista di frasi o parole. E ovviamente, puoi decidere come chiamarla».Samantha, ma non solo. Ci sono pure la bionda Ava («La prima fitness doll: il suo corpo forte e muscoloso è semplicemente perfetto»), la turchina Imogen, l’orientaleggiante Meizhen, la bruna Olivia. Si può personalizzare ogni dettaglio: viso, corpo, colore degli occhi e della pelle, capelli, unghie, fino ai dettagli più intimi, sia a livello estetico che di frasi sul più bello.Va bene, ma la reazione? «Se le tocchi le mani o i fianchi – continua Santos - risponde “Adoro questo”, o “Sei carino e gentile” con voce suadente». Può raggiungere perfino l'orgasmo. Lo scopo però, secondo l’inventore, non è esclusivamente sessuale, si va anche su amicizia e compagnia: «Qualcuno potrebbe solo volere compagnia, starle vicino o di tanto in tanto scambiarsi qualche complimento reciprocamente, o dirsi buon pomeriggio. So che potrebbe sembrare strano, ma è così».Il costo? Si parte dai 1.500-2.000 euro della standard, poi il prezzo cresce a seconda delle funzioni aggiunte, fino a superare gli 8 mila euro per una full custom. Insomma, chi trova un'amica paga un tesoro.