Rissa a bordo in fase di decollo: l'aereo russo si ferma e rientra

VERONA - Non ha fatto in tempo a partire che già eranovolati gli schiaffi. A bordo di un aereo in fase di rullaggio è scoppiata una furibonda rissa. Per sedarla si è reso necessario l'intervento della polizia di frontiera dell'aeroporto di Verona. La richiesta di soccorso è stata lanciata dal comandante dell'aereo russo, che ha preferito tornare al parcheggio per motivi di sicurezza. Gli agenti sono intervenuti salendo a bordo armati di manganello, calmando gli animi e consentendo all'aereo di partire. I passeggeri contusi non hanno richiesto l'intervento di personale medico ed il volo è decollato con circa mezz'ora di ritardo. Il comandante dell'aeromobile ha riferito agli agenti che avrebbe avvisato le autorità del suo Paese per i provvedimenti del caso.

