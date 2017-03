Rimini, trovano una valigia in mare: dentro c'è il cadavere di una donna

Il cadavere di una donna di origine orientale è stato rinvenuto in una valigia ripescata ieri mattina in mare, al porto di Rimini. A fare la scoperta due amici che stavano lavorando alla rimessa in acqua di una barca. Il cadavere - in stato di decomposizione perché, secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe avvenuta almeno 10 giorni fa, era ripiegato in un trolley blu.



Quando i due amici hanno aperto la valigia è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile della Polizia, la Scientifica e il magistrato di turno Davide Ercolani che coordina le indagini. Secondo quanto emerso si tratterebbe del corpo di una donna sui 40 anni estremamente magra, dai tratti somatici orientali, rannicchiata nella valigia senza vestiti addosso. Sul corpo - come riporta la stampa locale - non vi sarebbero segni di ferite e l'autopsia è prevista domani. La morte potrebbe essere avvenuta ovunque perché la valigia potrebbe essere stata trascinata dalla corrente da tanto tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA