Punti patente, ecco le infrazioni che potrebbero farne perdere di più

Punti sulla patente: quali sono le infrazioni che te ne fanno perdere di più? Ecco i casi più frequenti in cui ti tolgono 10 punti che, considerando che all'origine se ne hanno 20, non sono pochi:- Limite di velocità. Se superi il limite di 60 km/h- Viaggiare contromano in presenza di curve, dosso o in altro caso di limitata visibilità o nel caso in cui la strada sia divisa in più carreggiate separate- Sorpasso in particolari condizioni di pericolo, ove è prevista anche la sospensione della patente- Materiali pericolosi, trasporto senza autorizzazione- Autostrada, circolazione in retromarcia e su corsie di emergenza- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con rifiuto dell'accertamento- Inosservanza dell'alt ai posti di blocco- Fuga dopo un incidente con danni gravi a persone o veicoliOcchio anche alle infrazioni che possono farvi perdere 8 punti:- Mancata precedenza ai pedoni (quando ce l'hanno)- Non mantenere la distanza di sicurezza tra i veicoli con eventuale collisione e lesioni gravi alle persone- Inversione del senso di marcia vicino a curve, dossi e intersezioni