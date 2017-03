Allucinogeno per curare un piede. Si butta dal terrazzo: paralizzato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Buttati che volerai. Vedrai, puoi volare. Lui ci ha provato e asi ritrova in un letto d'ospedale,. A spingerlo aè stata una, frutto delleche il giovane viveva dopo aver preso sostanze che alterano le percezioni, le sensazioni, i pensieri. Così ha aperto la porta del terrazzino, è salito in piedi sulla ringhiera e si è buttato.Un volo di sette metri, attutito da un cespuglio e dall'erba in un giardinetto della periferia cittadina. Una storia che fa venire i brividi, accaduta qualche mese fa in città, ma tenuta sotto chiave dai familiari del ventinovenne che da mesi, alternandosi, trascorrono le giornate accanto al suo letto, nella struttura dove è ricoverato. È vivo, mae dovrà sottoporsi a lunghe e faticose sedute di fisioterapia per diventare il più autonomo possibile. Una vita distrutta da un, droga i cui effetti sono spesso sottovalutati e la cui ripetuta assunzione può scatenare sindromi psicotiche. Ma quello che ha portato il giovane a far uso di queste sostanze è ancor più incredibile.e, dopo aver cercato nell'infinito mondo del web ha trovato una sorta di scuola che prometteva la guarigione attraverso l'uso di sostanze al di fuori della medicina tradizionale...