Pomodori, un toccasana per cuore, vista e calcoli Ecco tutte le proprietà

ROMA - E’ popolarissimo, ha un alto contenuto di vitamine e, nonostante dalla botanica venga considerato un frutto, viene servito e consumato come una verdura. Stiamo parlando del. Come i cetrioli, i peperoni, la zucca, i piselli e le melanzane i pomodori sono in effetti dei frutti: crescono dai fiori e hanno semi. Un frutto, secondo la botanica, è la parte della pianta che si sviluppa da un fiore ed è anche la sezione della pianta che contiene i semi. Nel 1983 una sentenza negli Stati Uniti classificò i però i pomodori come verdura per una questione di tasse. In quegli anni era stata approvata la legge sulle tariffe doganali, secondo la quale tutte le verdure importate negli Stati Uniti erano soggette al pagamento di una tariffa molto alta sul loro valore. La frutta poteva invece essere importata senza il pagamento di dazi doganali. Dato che il pomodoro veniva consumato come una verdura, per la Corte Suprema degli Stati Uniti rimaneva tale anche nel momento di pagare o meno una tariffa di importazione.Classificazione a parte, quello che conta è che il pomodoro ha molte proprietà benefiche. Queste ultime derivano dalla ricchezza di nutrienti e vitamine, principalmente vitamina A, vitamina C e vitamina K, oltre alla vitamina B6, acido folico e tiamina. I pomodori sono anche un’ottima fonte di potassio, manganese, magnesio, fosforo e rame. Contengono inoltre fibre alimentari e proteine, oltre a composti organici come il licopene.1 -. Grazie alla grande quantità di licopene, antisossidante altamente efficace contro i radicali liberi, i pomodori difendono dal cancro.2 -. I pomodori contribuiscono a mantenere l’apparato digerente sano, impedendo sia la stitichezza che la diarrea. Inoltre, i pomodori hanno una grande quantità di fibra, che aiuta ad avere feci più morbide e riduce i sintomi di costipazione. Una buona quantità di fibre aiuta a stimolare il movimento peristaltico dei muscoli digestivi e regolare i movimenti intestinali.3 -. Un solo pomodoro sarebbe in grado di fornire il 40% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, antiossidante naturale. Contiene inoltre vitamina A, potassio e ferro, che svolge un ruolo essenziale per il mantenimento della salute del sangue, e vitamina K.4 -. Il licopene nei pomodori ha un effetto protettivo contro le malattie cardiovascolari. Il consumo regolare di pomodori ha dimostrato di diminuire i livelli di colesterolo LDL e dei trigliceridi nel sangue.5 -. Il consumo giornaliero di pomodori riduce il rischio di avere problemi di pressione alta. Questo è parzialmente dovuto agli elevati livelli di potassio, un vasodilatatore: riduce la tensione nei vasi sanguigni e nelle arterie, migliorando così la circolazione ed eliminando l’ipertensione.6 -. Le due componenti principali di pomodori, acido cumarico e acido clorogenico, combattono le nitrosammine che vengono prodotte nel corpo e sono i principali agenti cancerogeni presenti nelle sigarette. Anche la presenza di vitamina A in quantità elevate riduce gli effetti delle sostanze cancerogene e può proteggere dal cancro ai polmoni.7 -. Il consumo di pomodori riduce anche l'incidenza delle infezioni del tratto urinario, così come il cancro alla vescica. Questo perché i pomodori hanno un alto contenuto di acqua, che può stimolare la minzione. Questo aiuta l'eliminazione delle tossine dal corpo.8 -. Il consumo regolare di pomodori può anche fornire sollievo dalle malattie della colecisti, come i calcoli biliari.9 -. La vitamina A presente nei pomodori, aiuta a migliorare la vista, a proteggere dalla cecità notturna e dalla degenerazione maculare.10 -. I pomodori aiutano a mantenere denti, ossa, capelli e pelle sani.