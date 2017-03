Pestato a sangue fuori da un locale: ragazzo di venti anni in fin di vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALATRI - E' in fin di vita Emanuele Morganti, il ventenne pestato a sangue l'altra notte all'esterno del locale Mirò di Alatri. Il giovane è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale Umberto I di Roma, dove è in corso una delicata operazione per fermare l'emorragia cerebrale provoate dai colpi ricevuti alla testa, forse anche con delle spranghe. Tutto è iniziato con una discussione all'iterno del locale, poi Emanuele è stato portato via dai buttafuori e all'esterno il givane è stato aggredito in maniera selvaggia da un gruppo di persone. Sul caso indagano i carabinieri: i protagonisti della notte di vioelenza sono stati portati in caserma davanti ala quale si stanno radunando familiari e amici. La tensione è palpabile. A breve dovrebbero esserci sviluppi investigativi, mentre Emanuele, che abita nella frazione di Tecchiena, lotta tra la vita e la morte.