Parigi, incubo terrorismo. Auto travolge militari, sei feriti, due sono gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di nuovo incubo terrorismo nella capitale francese- Un'auto ha travolto un gruppo didell'operazione antiterrorismo Sentinelle a Levallois-Perret, grosso sobborgo alle porte di Parigi. Dei sei militari francesi investiti due sono gravi. è quanto riferiscono fonti della prefettura di zona, precisando che nessuno è in pericolo di vita. L'auto, una Bmw nera, è attualmente ricercata in tutta l'area parigina e oltre.«È un atto indubbiamente deliberato»: lo ha detto il sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany, riferendosi all'auto che questa mattina ha travolto i militari dell'operazione antiterrorismo Sentinelle alle porte di Parigi. Intervistato da BFM-TV, Balkany ha precisato che erano le otto del mattino quando una Bmw, che sostava in attesa, ha accelerato «molto velocemente», travolgendo il gruppo di 6 militari del 35mo reggimento di fanteria. Due di loro sono stati ricoverati in condizioni gravi all'ospedale militare di Percy-Clamart.Il ministro dell'Interno francese, Gérard Collomb, si è riunito d'urgenza per seguire gli sviluppi della situazione dopo che un auto ha tralto sei militari alle porte della capitale. Questa mattina, a Parigi, era in programma l'ultimo consiglio dei ministri prima della pausa estiva con il presidente Emmanuel Macron. Il Palazzo dell'Eliseo si trova esattamente di fronte alla sede del ministero dell'Interno in Place Beauvau.