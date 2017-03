Notte di sangue a Caserta: massacra la moglie nel letto e poi si getta dal balcone

di Mary Liguori

Un uomo di 87 anni e la moglie sono stati trovati morti poche ore fa in via Della Valle, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.All'arrivo dei carabinieri, il corpo del pensionato Gennaro Merola riverso a terra dopo essersi lanciato dal balcone della propria abitazione al primo piano. A seguito della successiva ispezione all'interno dell'abitazione è stato trovato, nel letto, il corpo senza vita della moglie, Gerarda Di Pietro, 77 anni.La donna aveva al volto evidenti lesioni causate da un probabile corpo contundente.