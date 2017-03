Navigare sul web senza connessione? Ora si può, ecco come fare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il wifi non è a portata di mano, state attraversando una galleria in treno o siete in vacanza in una località in cui non c'è campo? A chiunque è capitato di non riuscire a collegarsi a internet e accedere quindi ai siti web. Tuttavia, esistono alcuni trucchi per riuscire consultare i siti anche quando il dispositivo che utilizziamo non è online, come spiega 'esperto in tecnologie e consulente informatico Giovanni Garro sul portale 'laleggepertutti.it'."Le pagine che visitiamo vengono salvate nel nostro browser e usando alcune funzioni nascoste possiamo visualizzarle anche quando non siamo online - scrive Garro - In altre parole, quando proviamo a caricare un sito e non è disponibile una connessione dati, possiamo chiedere al browser di farci visualizzare la copia salvata in memoria".Ad esempio, chi utilizza Chrome per accedere a questa modalità nascosta dovrà digitare nella barra degli indirizzi chrome://flags/#show-saved-copy e premere 'Invio'. Dal menu a tendina mostrato in 'Show Saved Copy Button', selezionare l'opzione 'Enable: Primary' e cliccare sul pulsante 'Riavvia ora' che verrà mostrato in fondo alla pagina per salvare le nuove impostazioni."Il browser verrà quindi riavviato - spiega Garro - Quando proveremo a visitare una pagina web senza che ci sia una connessione dati, Chrome mostrerà al centro il pulsante 'Mostra copia salvata'. In questo modo, cliccandoci sopra, potremo consultare la copia della pagina visitata precedentemente"Se invece si utilizza Firefox, quando non è disponibile una connessione dati è sufficiente premere il tasto 'Alt'. In alto verrà quindi visualizzata la barra degli strumenti. A quel punto basterà cliccare sulla voce 'File' e dal menu che si apre selezionare 'Lavora non in linea'. In questo modo il browser aprirà automaticamente le pagine in memoria senza dover premere alcun pulsante, a patto di averle già visitate in precedenza.Come opzione, suggerisce infine l'esperto, si può utilizzare il componente aggiuntivo Pocket disponibile per Google Chrome, Safari, Microsoft Edge e Opera. Una volta installato, aggiunge un pulsante al browser che consente di salvare le pagine per consultarle offline. Pocket è disponibile anche per Android e iOS.