L'appello dei genitori di Rosa, 15 anni: «Plagiata e rapita da un estremista»

di Marco Di Caterino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mistero della scomparsa di Rosa Di Domenico, la studentessa quindicenne di Sant'Antimo della quale non si hanno più notizie dal ventiquattro maggio scorso, si infittisce. Per i genitori la figlia è stata dapprima circuita su un social forum e poi minacciata e abusata da un sedicente pakistano, tale Ali Qasib, di trent'anni circa. Raccontano i genitori di Rosa: «Questo personaggio molto inquietante ha plagiato con il terrore nostra figlia, minacciando di sgozzarci tutti. Le ha mostrato video e foto dell'Isis per costringerla a comportarsi e vestirsi come una donna araba. Non mangiava nemmeno più la carne rossa. E ora è stata rapita. Portata chissà dove».Due mesi e più di angoscia per il papà, Luigi Di Domenico, 45 anni, e la mamma Rosa Marino, 43 anni, e per i fratelli di Rosa, Domenico (17 anni) e Vincenzo (11), persone per bene costrette a fare i conti e lacerarsi davanti all'angosciante corona di ipotesi che vanno dal rapimento per la tratta delle bianche dagli «occhi azzurri» all'arruolamento nell'Isis, a una più che improbabile fuga d'amore con Ali Qasib che per due anni, a detta dei genitori della ragazza, avrebbe letteralmente perseguitato la figlia, minacciando di sgozzare tutta la sua famiglia. Ieri mattina, i genitori della ragazza e il neo sindaco Aurelio Russo hanno lanciato l'ennesimo appello, davanti ai rappresentati delle associazioni delle foltissime comunità pakistane, bengalesi e indiane, che vivono nella sola Sant'Antimo. Un disperato appello a chi sa, di parlare. Di fornire anche il più piccolo e insignificante indizio su questo Ali Qasib, il cui profilo con il passare dei giorni e l'incalzare delle indagini, - per l'ipotesi di sequestro di persona e violenza sessuale indaga anche la Procura di Napoli Nord, diretta da Francesco Greco - ha assunto un aspetto pericolosamente inquietante.La vicenda di Rosa Di Domenico resta ancora avvolta nel più fitto mistero. Per gli inquirenti c'è qualcuno molto vicino alla ragazza che ancora non racconta tutto quello che sa, e che invece potrebbe essere utile a chiarire il giallo. «Due anni fa dice Luigi Di Domenico Rosa fu colpita da un post su un social forum di un suo coetaneo che voleva togliersi la vita. Per due mesi si è impegnata a confortare quello che credeva essere un ragazzino della sua stessa età, e che invece era questo Alì Qasib. Allora Rosa ha smesso di chattare e lui è passato alle minacce, tanto che abbiamo presentato denuncia alla polizia postale. Ma lui ha continuato, minacciando mia figlia con la storia dello sgozzamento. Sono convinto che lui l'abbia dapprima costretta a fare delle foto, a subire poi chissà quali genere di abusi e infine l'ha costretta a seguirlo. Ma io non mi arrendo e sono pronto a combattere. Finché Rosa non torna a casa, e fino all'ultimo giorno della mia vita».