Mykonos, le 7 spiagge meno affollate sulle quali rilassarsi

Ogni annoviene presa d’assalto da moltissimi turisti, principalmente giovani attratti dalla movida e dalle spiagge in cui viene sparata musica a tutte le ore. Ma l’isola greca non vive solo di questo tipo di turismo e vanta anche spiagge altrettanto belle ma meno chiassose.1 -. Si tratta di una delle poche spiagge non sabbiose dell’isola, si trova all’interno di un’area naturale protetta ed è particolarmente suggestiva. Nonostante la sua bellezza, è generalmente poco frequentata: forse i venti che soffiano con forza dal nord scoraggiano molti visitatori. Si ha inoltre una vista meravigliosa sulla vicina isola di Delo ed è uno dei punti migliori da cui ammirare il tramonto a Mykonos.2 -. E’ una bellissima spiaggia poco conosciuta, Merisini, adagiata lungo una splendida baia sabbiosa raggiungibile in auto o barca. Vanta splendidi fondali di sabbia e roccia ed è molto amata da chi fa snorkelling.3 -. Si tratta di una spiaggia poco frequentata che conserva ancora tutto il fascino di una natura incontaminata e selvaggia. Ha sabbia e ciottoli ed un mare cristallino che conquistano i turisti che amano il relax. La spiaggia di Agrari è quella subito dopo Super Paradise (e prima di Elia beach).4 -. Si tratta di una graziosa baia sulla costa sud-orientale di Mykonos. E’ un piccolo angolo di paradiso con sabbia bianca, ciottoli e formazioni rocciose. Molto amata da chi pratica snorkeling.5 -. Mare spettacolare e sabbia fine e dorata. Si trova lungo la costa sudorientale di Mykonos a 2 chilometri dal villaggio tradizionale di Ano Mera e a 10 da Chora. Tranquilla e ideale per il relax, la spiaggia è tra le più lunghe di Mykonos, è attrezzata ed è situata alla fine di una valle panoramica.6 -. Mare e spiaggia splendidi, non molto lontani da Chora. Tra quelle elencate è una delle più affollate. E’ riparata dal vento ed ha diversi alberelli sotto i quali stendersi all’ombra.7 -. E’ una piccola insenatura tra Psarou beach e Agia Anna. Anche qui acqua e spiaggia sono fantastici ma la spiaggia è davvero piccola.