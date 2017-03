Muore durante un selfie di gruppo, 14enne resta incastrata sott'acqua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva scattarsi un selfie sul pontile ma è morta. Aurora Genai Sheffel, 14anni, dell'Oregon, stava per scattarsi un selfie insieme ad alcuni amici con cui era andata in gita al Jetty Park South Beach durante lo spring break, quando una tavola del pontile su cui si trovavano si è rotta ed è andata a fondo trascinandola in acqua.Gli amici che si trovavano con lei sono riusciti a riemergere e a mettersi in salvo ma lei è rimasta incastrata sott'acqua con la tavola ed è morta. La ragazza era da poco diventata cheerleader per il Nord Eugene High School e aveva deciso di festeggiare l'evento in quell'occasione. Gli amici e la famiglia sono distrutti dal dolore: «Era una ragazza fantastica», hanno raccontato a Metro I ragazzi che erano con lei al momento dell'incidente hanno subito avvertito i soccorsi ma purtroppo però quando è stata portata a galla era già in fin di vita. Immediato è stato il trasporto in ospedale dove però la 14enne è morta poco dopo. I cari hanno aperto una pagina GoFundMe per aiurare la famiglia nelle spese del funerale.