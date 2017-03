Mauro morto nello schianto, con i suoi organi vivranno nove persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASTO - Mauro Guerini, 39 anni, morto dopo un drammatico incidente stradale a Vasto (Chieti), ridarà la gioia di vivere non a una, ma a nove persone. Tanti, infatti, sono i pazienti che riceveranno i suoi organi. Il prelievo di cuore, polmoni, fegato, pancreas, reni e cornee ieri pomeriggio. Le équipe specializzate sono giunte da mezza Italia per trasportare dove serve la preziosa eredità di Mauro: il fegato, diviso in due parti con la cosiddetta tecnica split, va a Bergamo e Roma: nel primo caso la parte più piccola è destinata a un bambino, la più grande a un adulto. Anche il cuore pulserà nel petto di un paziente della capitale; i polmoni vanno a Bergamo, il pancreas, invece, a Pisa. Dei reni, uno all’Aquila, l’altro a Parma, mentre le cornee restano in Abruzzo. Quegli occhi sempre attenti dietro la visiera del casco integrale dell’operaio gentile della Sevel, una passione grande così per la sua fiammante Aprilia 1000, ridaranno la vista a chi vedere non può. Mobilitati, per il trasferimento, 118 e un elicottero della Guardia Costiera, per il trasporto del rene a Parma.Oggi alle 16, intanto, ci sarà tutto il paese nella Basilica della Madonna dei Miracoli a Casalbordino per il funerale: dal sindaco, Filippo Marinucci all’assessore Carla Zinni e a tutta la giunta comunale, consiglieri compresi, tutti si stringeranno alla consorte, dipendente Sevel anche lei e ai familiari. Sarà il Priore, Paolo Lemme, a tentare di lenire il dolore collettivo per la perdita di Mauro, «un’eccellenza del paese che se ne va troppo presto», aveva detto il primo cittadino. Domenica scorsa Mauro Guerini, in sella alla sua moto, procedeva verso nord sulla Statale 16 a Vasto, quando si è scontrato con la Vespa condotta da un 85 enne vastese. Soccorso, il 39enne era arrivato in eliambulanza a Pescara in condizioni disperate. Sul sagrato, oggi, non mancherà il rombo delle moto per l’addio a Mauro, che amava Alessandra, la vita e le due ruote.