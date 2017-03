Ladra inseguita: «Chiama pure il 112, tanto sono incinta e la passo liscia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEGROTTO - «Chiama pure i carabinieri, tanto». Sono state le parole irridenti che la giovanissima ladra ha indirizzatoprima di divincolarsi e riuscire a scappare. La ragazza e un complice,ieri mattina si sono resi responsabili di unal primo piano di una palazzina in viale Stazione.Un operaio impegnato nella manutenzione dello stabile, che li aveva visti allontanarsi furtivi,ed è riuscito adche avevano con loro, ma non a impedire che fuggissero a gambe levate. Una scena avvenuta sotto gli occhi dell'avvocato, con studio nello stesso edificio. «Li ho incrociati sulle scale mentre stavo salendo, verso le 10 racconta - il ragazzino avrà avuto al massimo tredici, quattordici anni; lei era un po' più grande. Mi hanno anche salutato. In un primo momento, non mi sono insospettita». Quando è arrivata di fronte alla porta della suo studio, le è passato davanti di corsa l'operaio che si è precipitato a rotta di collo giù per le scale. «Mi sono allarmata e ho notato che la porta dell'appartamento vicino al mio era accostata e la. In quel momento, per fortuna, i proprietari erano assenti». L'avvocato ha compreso subito chi fossero i due che aveva incontrato poco prima. È scesa e ha fatto in tempo a notare l'operaio chedalle spalle dei due.«Nel frattempo prosegue il legale continuava a gridare "chiamate i carabinieri" ai passanti. È stato a quel punto che la ragazza si è voltata e gli ha detto chelei era incinta e l'avrebbe passata liscia». Poi i due si sono dileguati. Nelle borse sono stati rinvenuti alcuni cacciavite, mache si erano già cacciati nelle tasche. «L'appartamento era letteralmente sottosopra - continua l'avvocato - penso proprio che si trattasse di nomadi». In viale Stazione, poco dopo, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Abano che hanno iniziato a battere il quartiere alla ricerca della coppia. «La ragazza appariva in stato interessante anche se l'ho intravista solo per qualche secondo - conclude l'avvocato - é sconcertante che queste cose accadano in pieno giorno».