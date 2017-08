Violenta lite tra coniugi all'alba: 40enne accoltellato dalla moglie davanti al figlio

di Paola Treppo

MORTEGLIANO (Udine) -al culmine di una lite a; è successo questa mattina di sabato 5 agosto. Erano circa le 7.15 quando la donna, sulla quarantina, ha afferrato un, pare da cucina, ed ha colpito il marito, anche lui sui quarant'anni e vigile del fuoco.Pare che in quel momento ci fosse in casa anche il. L'uomo è stato portato d'urgenza ina Udine. Sono in corso tutti gli accertamenti da parte dei carabinieri di Mortegliano e della Compagnia di Latisana.