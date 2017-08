Modella sorpresa a fare sesso in un fienile con l'amante, le foto hot diventano virali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paparazzata mentre fa sesso con il suo amante nel furgone di un camionicino in un fienile. Le foto di una modella brasiliana hanno fatto un doppio scandalo: non solo per le immagini hot che poco lasciano all'immaginazione, ma anche perché la donna era ufficialmente fidanzata con un uomo che non è lo stesso delle foto.Grazielli Massafera, 35 anni, ha visto pubblicare le sue foto sui social e poi diventare virali, dopo essere stata sorpesa a fare sesso all'aperto con l'amante. Secondo quanto riporta il Daily Mail , a sorprendere la coppia sarebbe stato un passante che ha deciso di renderle pubbliche.Grazielli è diventata famosa dopo essere arrivata terza nel 2004 al concorso di bellezza per Miss Brasile. La sua carriera ha proseguito come modella con qualche partecipazione in alcuno soap opera.