Imbocca l'autostrada in bici e pedala contromano sotto il sole: salvato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - A salvarlo sono stati gliche ieri verso mezzogiorno lo hanno intercettato in bici in autostrada dopo aver imboccato il casello di Mirano contromano. Un miracolo se, con dei problemi fisici, non sia stato vittima anche di un colpo di calore (oltre che di un investimento) viste le temperature africane di questa settimana.Lui non si era reso conto di nulla. I poliziotti dopo averlo fermato, tutelando insieme alla sua l’incolumità quella degli automobilisti in transito, hanno chiamato il 118 e lo hanno affidato ai paramedici del Suem che sono intervenuti con un’ambulanza.