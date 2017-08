Modella inglese di 20 anni rapita e venduta all'asta sul web per 300 mila euro

MILANO - Una modella inglese di vent'anni è stata sequestrata per una settimana a Milano per essere messa all'asta e sfruttata sessualmente dagli acquirenti. Base d'asta 300mila euro in bitcoin. Ma l'asta non è mai avvenuta. La giovane sarebbe stata attirata in un finto set fotografico vicino alla stazione Centrale, drogata, caricata nel bagagliaio di un'auto, per poi essere tenuta ostaggio in una stanza. La liberazione è avvenuta sette giorni dopo.



Sarebbe stato il carceriere a lasciarla andare, con la motivazione che la ragazza è madre e che le regole dell'organizzazione non prevedono donne con figli. Arrestato il suo carceriere, un polacco che vive in Gran Bretagna. L'indagine è stata condotta dagli uomini della Squadra Mobile di Lorenzo Bucossi e della funzionaria dello Sco Serena Ferrari insieme ai pm Ilda Boccassini e Paolo Storari.





La modella è stata rapita, ammanettata mani e piedi, rinchiusa in un borsone da viaggio e caricata su un'auto. Ha fatto tre ore di viaggio fino ad arrivare in un baita.

