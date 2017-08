"Mi puoi fare un prestito?": ecco come avere soldi su WhatsApp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricevere soldi con un messaggio: susarà possibile anche questo. La popolare app di messaggistica, infatti, si appresta a sperimentare una nuova funzione, quella dei pagamenti digitali. Dopo l'indiscrezione circolata qualche mese fa sulla possibilità di utilizzare l'UPI, (Unified Payments Interface), il sistema di pagamento peer-to-peer a partire dall'India, ora sembra che le versioni Beta di Whatsapp abbiano iniziato a sperimentare i pagamenti digitali.Non solo messaggi, foto e file audio, quindi, su Whatsapp gli utenti potranno inviare anche soldi ai propri contatti. Secondo quanto riporta 'WABetaInfo', i pagamenti UPI sono già disponibili nella versione Beta di Android, e per effettuare i pagamenti, all'utente basterà accedere a una pagina nascosta presente all'interno dell'applicazione. In sostanza, l'app ideata da Jan Koum permetterà alla banca di un utente di trasferire denaro a quella di uno o più contatti presenti nella lista di Whatsapp. Una funzione, fa notare 'WeBetaInfo', che altre piattaforme di messaggistica come Hike Messenger e WeChat offrono già ai propri utenti.