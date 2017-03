Mette all'asta la sua verginità: 18enne farà l'amore per 2,3 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva messo in vendita la sua verginità al migliore offerente, un uomo d'affari di Hong Kong se l'è aggiudicata per 2,3 milioni di euro. Una prima volta decisamente preziosa quella di Aleexandra Kefren, una ragazza di 18 anni che aveva deciso di mettere all'asta la sua purezza attraverso il sito tedesco Cinderella Escorts.Il sito propone offerte di oltre 300 ragazze che decidono di mettere all'asta la loro verginità e tra tutte quella di Aleexandra pare abbia avuto un grande successo. «Ho voluto mettere in vendita la mia verginità piuttosto che darla a un ragazzo che dopo qualche mese o anno mi avrebbe comunque lasciata», ha detto la giovane modella a Metro , «e credo che lo stesso ragionamento sia stato fatto da tutte le altre ragazze che si trovano sul sito». La 18enne fa sul serio visto che l'albergo e il volo sono già prenotati, inoltre ha già conosciuto il suo futuro partner e lo ha definito un uomo molto gentile.La notizia ha suscitato però molto scalpore, non solo per il gesto poco romantico della ragazza, che molti hanno considerato moralmente deprecabile, ma perché il sito prende il 20% del guadagno delle ragazze che offrono la loro purezza. Gli utenti del web, quindi, hanno criticato la mercificazione di quello che dovrebbe essere un valore, divenuto invece business.