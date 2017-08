Ferragosto con il sole. Temperature in rialzo in tutta Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un Ferragosto all'insegna del bel tempo in tutta la Penisola, mentre le temperature, da Nord a Sud, tra oggi e domani subiranno un lieve rialzo dopo il calo degli ultimi giorni.Per quanto riguarda la giornata di oggi, al Nord nubi irregolari su Alpi e Prealpi con qualche piovasco tra pomeriggio e sera, in prevalenza soleggiato sulle pianure. Temperature in leggero aumento, massime comprese tra 27 e 31. Al Centro alta pressione e bel tempo salvo pochi annuvolamenti diurni su Toscana e Appennino, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo, massime comprese tra 25 e 31. Al Sud si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 26 e 30. Lo comunica 3bmeteo.com Per quanto riguarda la giornata di domani, al Nord bella giornata di sole su tutte le regioni, da segnalare solo qualche sporadico addensamento pomeridiano sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33. Al Centro alta pressione e bel tempo salvo pochi annuvolamenti diurni ma senza fenomeni sulle zone interne appenniniche. Temperature in ulteriore rialzo, massime comprese tra 28 e 33. Al Sud si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature stabili, massime comprese tra 26 e 31.