Lucifero ha i giorni contati: fino a 10 gradi in meno, ecco dove e quando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Linea temporalesca persistente su molte aree del Nord nei prossimi giorni». È quanto comunica ilMeteo.it riferendo che «tra oggi e venerdì, i settori alpini, prealpini, spesso le medie e alte pianure ma da metà settimana anche le pianure di Nordest, saranno interessati da rovesci e temporali diffusi. Oggi, in particolare, temporali dalle Alpi piemontesi, Valle d'Aosta, in estensione all'alta Lombardia, spesso di forte intensità e con rischio grandinate e nubifragi.Fenomeni temporaleschi localmente anche sulle pianure piemontesi e lombarde, fino a quelle emiliane, nel primo pomeriggio. Locali temporali anche sulla Lucania, sempre nel pomeriggio. Sole e molto caldo altrove». Antonio Sanò, direttore del sito ilMeteo.it, informa che «l'attività temporalesca sarà abbastanza diffusa nei prossimi giorni al Nord, più frequente su Alpi e Prealpi, spesso anche verso le pianure.Nella giornata di domani e di più in quella di giovedì, i temporali raggiungeranno localmente anche il Centro, specie Toscana, Umbria, Marche, verso Abruzzo, Nord Lazio. Sole prevalente al Sud. Di nuovo caldo sopra la norma al Centro-Sud fino a venerdì, con valori spesso sui 36-38°, ma punte anche sopra i 40° su Puglia e Sicilia». La fine di questa fase rovente, portata dall'anticiclone Lucifero, arriverà tra venerdì e sabato, con crollo termico anche di 10° e oltre al Centro-Sud, per venti più freschi di Maestrale e poi anche di Tramontana. Fine settimana con bel tempo, sole prevalente e più mite ovunque, salvo qualche fastidio sabato al Nordest, su Marche e sul basso Tirreno. Bel tempo e clima estivo piacevole verso il Ferragosto.