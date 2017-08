Lucifero ha le ore contate. «Nel weekend crollo termico di 10°. Allerta temporali»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Italia spaccata a metà in queste ore: il SuD e il Centro risentono ancora degli ultimi effetti di "Lucifero", mentre al Nord le piogge torrenziali hanno creato non pochi disagi. IlMeteo.it comunica che «tra oggi e domani, l'anticiclone nordafricano sferrerà il suo ultimo attacco all'Italia con clima rovente su tutto il Centro-Sud e anche sulle basse pianure del Nord.Su Alpi, Prealpi e medio-alte pianure del Nord, 'è già in crisi, con temporali abbastanza persistenti in questi giorni e ancora oggi. Tra domani e venerdì, i temporali si faranno più estesi e anche forti su buona parte del Nord con rischio di locali nubifragi e grandinate, specie su aree alpine, prealpine e alte pianure centro orientali». Antonio Sanò direttore del Meteo.it, riferisce che «l'azione rovente di Lucifero sta per esaurirsi. Il terribile anticiclone nordafricano manterrà attiva la sua lingua di fuoco fino a tutto domani, con temperature massime ancora sui 35-38° diffusi al Centro-Sud e frequenti oltre 40° al Sud. Venerdì, esso perderà potenza su tutte le aree centro-settentrionali, per l'incalzare di venti miti di Libeccio e Ponente, di Maestrale sulla Sardegna. Resisterà ancora su estremo Sud, ma anche qui è destinato a soccombere entro sabato».Per il fine settimana, «crollo termico di 10° e oltre al Centro-Sud e più mite ovunque. Siccità al Centro-Sud, dove i temporali saranno limitati ai rilievi appenninici centrali, nella giornata di domani, e qualcuno al medio-basso Adriatico sabato. Altrove piogge assenti e aridità preoccupante». Per la vigilia e la festività di Ferragosto, «sole splendente un pò ovunque, salvo rari temporali sulle Alpi. Più caldo per il Ferragosto, ma con valori nella norma, senza particolari eccessi».