Il caldo torrido non molla l'Italia: ecco da quando (forse) si tornerà a respirare

GUARDA LE PREVISIONI DELLA TUA CITTA'

Caldo sull'Italia ancora fino a metà settimana, ma domani Lucifero molla la presa su parte del Nord. Secondo, l'alta pressione dell'anticiclone africano che ha portato temperature bollenti su tutta la Penisola continuerà a insistere sulle aree centro-meridionali fino a metà settimana, con sole, siccità e tanto caldo, soprattutto tra martedì e giovedì.Oggi il tempo sarà generalmente più stabile su tutto il Paese, anche al Nord, salvo qualche fastidio localizzato sui rilievi, anche su quelli meridionali e in particolare in Lucania. Temperature ancora alte sulle aree tirreniche, al Sud e sulle Isole con punte di 39/40 gradi. Meno caldo invece sul medio Adriatico e al Nord, con valori massimi non oltre i 32° sulle pianure.Da domani il tempo cambia però al Nord, dove si prevede un progressivo cedimento di Lucifero, in particolare su Alpi, Prealpi e alte pianure. Su questi settori agirà la coda di un ciclone nordatlantico in azione sulla Francia: possibili rovesci e temporali, spesso forti e con rischio di nubifragi, anche sulle medie pianure. Sempre sole e caldo invece sul resto dell'Italia e sulle pianure emiliano-romagnole, del basso Veneto e sulla Lombardia meridionale fino a metà settimana.Il caldo torrido mollerà la presa dunque a partire da venerdì, quando l'arrivo di una circolazione più fresca e instabile da Nord porterà a un crollo termico di 10 gradi ovunque, se non anche oltre, e clima più confortevole per tutti. Persisterà, tuttavia, la siccità al Centro-Sud, dove nonostante il cambio di circolazione, non sono attese piogge importanti, se non qualche debole episodio sul medio Adriatico.