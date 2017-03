Meccanico testa l'auto in riparazione: finisce contro un albero e muore

SANNICANDRO Un meccanico, Antonio Mancini, di Cassano delle Murge di 38 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla strada provinciale 184 in agro di Sannicandro, mentre era alla guida di una New Beetle, in riparazione nella sua officina. L'uomo stava verificando l'efficienza della vettura quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, cappottando e urtando con violenza contro un ulivo. Per estrarre il corpo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è giunto il 118. Indagano i carabinieri.

