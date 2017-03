Maddie è viva ma prigioniera ecco cosa avrebbe fatto il suo rapitore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LISBONA - Tre anni ad analizzare il caso, l'Ispettore Dave Edgar, 60 anni, ha dichiarato che probabilmente la bambina non solo sarebbe ancora viva, contrariamente a quanto affermato da altri suoi colleghi, ma che il rapitore potrebbe aver fatto a qualcuno delle confidenze che rischiano di incastrarlo.La bambina è scomparsa mentre era in vacanza con i genitori in Portogallo, nel maggio del 2007. L'ispettore ha esortato i confidenti del presunto rapitore a farsi avanti: «Ormai il cerchio si sta stringendo», ha dichiarato, come riporta Metro conviene che diciate tutto ciò che sapete».Secondo Edgar la bambina potrebbe essere prigioniera in una cella sotterranea, il fatto che da anni non si trovino tracce di lei per l'ispettore è positivo, poiché se fosse morta sarebbero emersi molti più indizi.