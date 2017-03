Il ladro le ruba la borsa la poliziotta incinta lo blocca e lo fa arrestare

A quel punto lei cosa ha fatto?

«Ancora ricoperta di vetri, mi sono catapultata dall'altra parte della macchina, ho afferrato un laccio della borsa e l'ho tirato con tutta la forza che avevo. C'è stata un collutazione, poi il ladro ha perso l'equilibrio ed è caduto dallo scooter. A qul punto sono scesa subito dall'auto e l'ho bloccato. Fortunatamente dietro di me passava un'auto della polizia che mi ha subito aiutata arrestando il ladro.



ROMA - Non ha esitato a bloccare il ladro che le aveva appena rubato la borsa, nonostante fosse al primo mese di gravidanza. La coraggiosa protagonista di questa brutta avventura non è una vittima qualunque ma Il capo della squadra mobile della questura di Pisa, Rita Sverdigliozzi, che ieri sera era in viaggio a Roma per un corso di aggiornamento. Subito dopo aver permesso l'arresto del criminale la poliziotta è stata ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito per accertamenti. Il bimbo sta bene fortunatamente, ma la donna ha riportato una microfrattura delle costole e soprattutto dovrà stare qualche giorno a riposo.«Ero in auto ferma al semaforo su via Anastasio quando ho visto uno scooter che si avvicinava. Il guidatore guardava insistemente dentro la macchina, cercava qualcosa, si capiva che aveva brutte intenzioni ma ancora prima di poter intuire cosa volesse ho sentito un botto. All'improvviso ha tirato fuori un trapano e ha spaccato il vetro del passeggero dove c'era la mia borsa. E' stato un attimo. L'ha afferrata e ha provato a scappare».«Ancora, no, è troppo presto». Sicuramente questo bimbo, maschio o femmina che sia, potrà dire di avere una mamma molto coraggiosa.