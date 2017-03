Il kayak si è ribaltato sulle rapide di un torrente Andrea muore a 17 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERCELLI - Il suo kayak si è rovesciato in una rapida, è rimasto a lungo sott'acqua e non ne è uscito vivo Andrea Faoro, un ragazzo di 17 anni deceduto nel pomeriggio di ieri (sabato 25 marzo). La tragedia intorno alle 13,q quando l'atleta già molto esperto nonostante la giovane età, stava discendendo il torrente Sermenza, a monte dell’abitato di Boccioleto (Vercelli).Andrea stava trascorrendo la giornata con gli amici del suo gruppo sportivo, partiti da Brescia per una giornata tra la natura. Sono stati i ragazzi a tirarlo fuori dall'acqua e mettersi in contatto con la Centrale operativa del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese. I soccoritori hanno effettuato le prime manovre di rianimazione in attesa dell'eliambulanza, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.