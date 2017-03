Sport in pillole: i farmaci che sostituiscono la corsa e la palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sport, si sa, fa bene e agisce come un 'farmaco' che protegge dalle malattie metaboliche come il diabete. Ora la ricerca italiana scopre perché, aprendo a nuove terapie in grado di riprodurre l'effetto-scudo dell'esercizio fisico. Sport in pillole. Il lavoro, 'made in Milano', è pubblicato sul 'Journal of Diabetes Research' e svela il ruolo dell'irisina, una molecola scoperta di recente e prodotta dal muscolo scheletrico durante l'attività sportiva. Secondo gli scienziati, questa sostanza può spiegare l'azione positiva di una vita attiva su metabolismo.Il lavoro è condotto da Stefano Benedini, afferente al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell'università degli Studi meneghina, in collaborazione con gli Irccs Policlinico San Donato, ospedale San Raffaele e Istituto ortopedico Galeazzi.I ricercatori hanno seguito 70 persone sane, uomini e donne tra i 18 e i 75 anni, non sovrappeso e senza significative patologie metaboliche (dislipidemie, intolleranza glucidica e diabete, sindrome metabolica): 10 volontari sani sedentari, 20 volontari sani che svolgono attività fisica amatoriale (2-3 volte a settimana), 20 volontari che eseguono attività fisica semi-agonistica (4-5 volte a settimana) e 20 volontari che fanno attività fisica agonistica a livello nazionale o internazionale (5-7 volte a settimana).La possibilità di studiare per la prima volta le virtù dell'irisina su atleti di élite, spiegano gli scienziati, ha permesso di misurare questa miochina in persone 'ipersportive'. Rilevando che un suo aumento si accompagna a un grado di benessere dell'organismo nel complesso, riducendo la probabilità di malattie metaboliche quali diabete mellito, obesità e sindrome metabolica. Uno stato di benessere che risulta strettamente correlato alla quantità di attività fisica svolta dai volontari dei diversi gruppi esaminati.L'incidenza di obesità e diabete - ricordano dalla Statale di Milano - è in continuo aumento in Italia e in tutto il mondo, a causa di una dieta scorretta e per mancanza di attività fisica adeguata.Alla luce del continuo incremento di queste malattie metaboliche, per gli autori dello studio "la possibilità di capire gli effetti positivi mediati dall'irisina sul metabolismo potrebbe aprire la strada alla formulazione di farmaci in grado di 'mimare' l'azione della molecola, producendo gli stessi effetti positivi dell'attività fisica".Il lavoro ha coinvolto, oltre al Dipartimento di Scienze biomediche per la salute e la Scuola di Scienze motorie dell'ateneo di via Festa del Perdono, anche 2 Unità operative del Policlinico San Donato: l'Area di Endocrinologia e Malattie metaboliche e l'Unità complessa a direzione universitaria Smel-1 Patologia clinica.