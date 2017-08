Investito davanti a casa: Gravissimo un bimbo di appena 17 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Drammatico incidente sabato mattina, sabato 5 agosto, in una frazione del comune di Todi. Un bambino di 17 mesi, nato a Perugia, è stato investito da un’auto che stava effettuando una manovra di retromarcia. Il fatto è accaduto nei pressi della abitazione dove vive la famiglia del piccolo e non si conosce con esattezza chi fosse alla guida del mezzo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Todi.Sono stati gli stessi parenti a procedere al trasporto in ospedale a Pantalla, ma viste le gravissime condizioni , gli operatori del 118 raggiungevano il S. Maria della Misericordia dove in sala emergenza interveniva con il medico di turno del Pronto Soccorso, una equipe di radiologi e rianimatori.Al piccolo veniva riscontrato, come riferisce una nota dell’ufficio stampa dell’azienda ospedaliera di Perugia, un grave trauma toracico da schiacciamento e lesioni addominali. A seguito della gravità delle lesioni e della prognosi riservata, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, attivando il servizio dell’elisoccorso. Per ragioni precauzionali è stato necessario acquisire sacche di sangue, per eventuali trasfusioni durante il trasferimento al nosocomio