Vuole aumentare le "dimensioni", 30enne muore durante l'operazione

STOCCOLMA - Si sottopone a un intervento di allungamento del pene, ma muore durante l'operazione. Il primo caso di decesso per quest tipo di chirurgia si è registrato in Svezia dove un uomo di 30 anni, in perfette condizioni di salute, è deceduto mentre veniva operato per allungare e allargare i suoi organi genitali.Secondo quanto riporta il Daily Mail, l'uomo avrebbe avuto un arresto cardiaco, mandato subito in rianimazione però non ce l'ha fatta ed è morto due ore dopo. Sulla carta questo tipo di intervento è considerato sicuro, ma purtroppo possono esserci sempre delle complicanze nelle operazioni in anestesia locale, come si è verificato in questo caso. Il paziente soffriva di una lieve asma, ma mentre si trovava sul tavolo chirurgico è stato colpito da un enfisema e un fatale infarto.L'operazione è pur sempre molto delicata, specifica l'urologo Kevan Wylie, può comportare impotenza, incontinenza, inoltre i grassi che vengono iniettati possono essere riassorbiti e quindi, nel tempo, il pene potrebbe tornare alle sue originarie dimensioni.