Instagram, utenti sentinelle e filtro per i contenuti Ecco l'ultima novità

ROMA - Su, come è noto, si stanno diffondendo contenuti offensivi o inappropriati di ogni tipo. Dalle immagini offensive ai video porno piratati, i contenuti che vengono diffusi sul social network sono un bel grattacapo per il proprietarioLa censura sul social si sta stringendo, con una maggiore ricettività di fronte alle segnalazioni degli utenti sui contenuti inadatti. Non sempre, però, le tante segnalazioni possono portare alla rimozione di vari post che rispettano effettivamente gli standard imposti da Instagram.Ad ogni modo, dai prossimi giorni arriverà una novità importante in tema: se un post, pur rispettando le norme, viene segnalato in massa dagli utenti scatta una sorta di 'semicensura'. Un piccolo filtro preventivo che oscura la foto, con un messaggio: «Questa foto ha contenuti sensibili che qualcuno potrebbe trovare offensivi o molesti». Ad ogni modo, dal momento che il post non viola le norme, è sufficiente cliccare una volta sul messaggio per visualizzarlo integralmente, senza alcuna censura.