Violenta lite per amore uomo insegue il rivale con un'ascia: denunciati

PESCARA - Lite per amore, uomo fermato con un ascia. E' successo a Pescara. Questa mattina diverse pattuglie della Polizia Municipale sono state impegnate in un’operazione delicata che ha evitato che un diverbio fra due persone residenti a Montesilvano sfociasse in qualcosa di più cruento.Intorno alle 9,30 i due, uno del ’90 e l’altro dell’85, entrambi sottoposti a misure cautelari, si muovevano in auto da piazza della Marina verso l’accesso dell’asse attrezzato quando è scoppiato il litigio, sembra per cause sentimentali e il guidatore, un uomo di origini brasiliane, è sceso dalla macchina inseguito dall’amico che brandiva una piccola ascia con cui ha cercato ripetutamente di colpirlo.Sul posto si sono trovati gli agenti scelti della Polizia Municipale Aceto, Volpe e Lanaro che hanno assistito alla scena e grazie alla loro prontezza sono intervenuti, riuscendo a fermare e disarmare l’uomo, al quale è stato sequestrato anche un martello. Sul posto sono giunte diverse pattuglie coordinate dal comandante Carlo Maggitti ed è stato chiesto il supporto del 113. I due sono stati denunciati.