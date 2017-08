Schianto all'alba, morta una ragazza di vent'anni. Gravi altri due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Una ragazza di vent'anni è morta e altri due sono rimasti feriti in un incidente che si è verificato questa notte a Santa Maria al Bagno, frazione di Nardò in Salento, nei pressi del villaggio Santa Rita. I ragazzi erano a bordo di una Volkswagen Up che è andata a schiantarsi contro una rotatoria. Per la giovane non c'è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi è morta sul colpo. I due amici, coetanei, sono stati ricoverati ospedale in prognosi riservata.