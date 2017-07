La scheggia schizza dal macchinario â€‹e lo trafigge al collo: muore a 24 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE - Incidente mortale sul lavoro intorno alle 11,30 in una ditta di San Giorgio delle Pertiche, in viale Europa. Un operaio è stato colpito da una scheggia, che lo ha trafitto al collo, ed è morto sul posto. Inutile ogni tentativo di salvarlo, ai sanitari del Suem non è rimasto che constatarne il decesso. La vittima era un albanese di 24 anni. Sul posto anche i Carabinieri.