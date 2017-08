Il piccolo Flavio, 2 anni, muore dissanguato dopo un'operazione alle tonsille

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una morte tragica, dopo una delicata operazione alle tonsille. Il piccolo Flavio, un bimbo di appena due anni, è morto in casa dissanguato dopo una improvvisa e violenta emorragia. Un dramma avvenuto quasi due mesi fa (8 giugno) ma di cui parla oggi il Corriere della Sera, dopo che la Procura ha aperto un’inchiesta d’ufficio.“Mio figlio mi è spirato tra le braccia, spero sia fatta giustizia”, racconta la mamma Cristiana. L’intervento avvenne al Bambino Gesù di Palidoro, i cui vertici esprimono il loro cordoglio specificando: “Non sappiamo cosa sia successo dopo la visita di controllo. L’ospedale al momento delle dimissioni fornisce spiegazioni delle prescrizioni da seguire nei giorni successivi”.A maggio, alcuni problemi di respirazione durante la notte avevano convinto i genitori del piccolo a ricorrere ad un’operazione: un intervento di routine, per un’apnea notturna curabile attraverso la rimozione delle tonsille. Il 30 maggio il ricovero e l’operazione, il dramma poco più di una settimana dopo, a poche ore dalla visita di controllo del 7 gugno. La sera dell’8, il piccolo inizia a vomitare sangue, per poi morire in pochi minuti: per la famiglia, colpa dei punti sulla ferita apposti male. L’autopsia, i cui risultati saranno depositati a settembre, dirà di più sulla vicenda.