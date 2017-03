Hai guardato troppi filmati porno? Ecco come te lo segnala Google

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Se guardi troppi porno Google lo scopre. Il motore di ricerca segnala ai propri utenti, che hanno aperto almeno 100 pagine con la modalità di navigazione in incognito, usata da molti per accedere a siti porno senza lasciare traccia, di essere a conoscenza delle loro "malefatte".In questi casi, infatti, appare in alto a destra una faccetta sorridente. La modalità di navigazione in incognito impedisce a Google Chrome di registrare i contenuti visitati e i download: viene aperta una nuova finestra da cui si può navigare privatamente.Non sarebbe il primo trucchetto di Google, un altro è ad esempio quello che si ottiene digitando "google in 1998" nel browser, così si è catapultati di nuovo nel passato, in una versione vintage del motore di ricerca.