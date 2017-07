«Sto male, ma ce la faccio»: 50enne â€‹si accascia sul volante e muore

di Alberto Beltrame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORSAGO - Prima diha chiamato il. «Sono in macchina, sto percorrendo la, diretto a San Vendemiano». Non si sentiva bene e aveva preso paura, ma non pensava che il malore che stava accusando gli sarebbe stato fatale. «Ce la faccio», aveva detto prima che si interrompesse la linea. Pochi metri dopo però, ha perso il controllo del volante e si è schiantato lungo la statale, in via Postumia. Quando sono arrivati i soccorritori del Suem era ormai troppo tardi: il suo cuore aveva ormai smesso per sempre di battere.È morto così sabato sera a Orsago, 50 anne, volto noto a Fiaschetti di Caneva, nel, dove abitava e gestiva un'azienda di autotrasporti. Dopo l'uscita di strada è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Conegliano ma nonostante le lievi ferite riportate nell'incidente, per lui non c'era più niente da fare. A stroncarlo un probabile arresto cardiocircolatorio.