Gemelline nascono ma in poche ore perdono sia la mamma che il papà

Vengono al mondo ma poche ore dopo perdono sia il papà che la loro mamma. Due gemelline hanno perso prima il loro genitore, trovato morto in casa poche ore prima della loro nascita, mentre la mamma era in ospedale in travaglio. Come se la tragedia non fosse già abbastanza grande, il giorno del funerale del padre è morta anche la loro mamma a causa di un'infezione post parto.Stephanie Caceres, di Palm Beach, aveva subito un cesare e sembrava tutto fosse andato per il meglio: le bimbe stavano bene e anche la madre. Purtroppo però si è scatenata un'infezione che in breve tempo ha ucciso la neomamma senza che i medici riuscissero a far nulla per salvarle la vita. La coppia lasciano sole al mondo non solo le due neonate, ma anche la loro sorellina maggiore di appena 2 anni.Le piccole, come riporta il Sun , sono in affido ai servizi sociali che stanno cercando di trovare per loro la soluzione migliore. Mentre si indaga sulla morte del padre delle bimbe, che sarebbe deceduto a causa di diversi colpi di arma da fuoco, è stata lanciata online una raccolta fondi per poterle aiutare anche economicamente.