Cane azzanna il padrone al collo durante un'intervista: 41enne muore dissanguato

di Federica Macagnone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava rilasciando un'intervista alla Bbc per un documentario in fase di realizzazione quando è stato inspiegabilmente attaccato in modo feroce e improvviso dal proprio cane, un Terrier Staffordshire Bull, che lo ha ucciso azzannandolo al collo e provocandogli una fortissima emorragia. Uno choc per tutta la troupe che ha assistito alla scena senza avere il tempo di intervenire.È un mistero cosa abbia scatenato la furia dell'animale, tanto più se si considera che la sua razza non rientra tra quelle ritenute pericolose e quindi vietate dalla legge britannica. Il cane è stato per ora preso in custodia dalla polizia fino al momento in cui verrà decisa la sua sorte. La tragedia, come riporta Sky News, è avvenuta lunedì dopo le 22 in casa della vittima a Wood Green, a nord di Londra. Scattato immediatamente l'allarme, un'ambulanza è arrivata sul posto insieme alla polizia e ha portato la vittima, un 41enne, in ospedale: nonostante gli sforzi dei medici, l'uomo è stato dichiarato morto poco dopo la mezzanotte. L'autopsia ha confermato che il decesso è stato causato dalla perdita di sangue e da danni alle vie aeree.Nonostante il caso non sia trattato come sospetto, la polizia ha comunque aperto un'inchiesta, mentre dalla Bbc non sono arrivati commenti: «Siamo a conoscenza di un incidente - ha detto un portavoce - ma non possiamo rilasciare dichiarazioni mentre c'è un'indagine in corso».