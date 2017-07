Fece esplodere un gabbiano in volo Condannato a 2 anni

NUORO - È stato condannato a 22 mesi di reclusione Danilo Fadda, il 38enne di Siniscola (Nuoro) a processo con l'accusa di aver fatto esplodere in volo un gabbiano, un anno e mezzo fa, durante una battuta di pesca a bordo di un peschereccio nella costa nordorientale dell'isola. L'uomo è stato anche condannato al risarcimento del danno alla parte civile, l'Ente nazionale protezione animali (Enpa) e al riconoscendo immediato di una provvisionale di 5mila euro. Lo ha stabilito il Gip del tribunale di Nuoro, che ha inoltre condannato Fadda a trascorrere 18 mesi in libertà vigilata. Soddisfatti i dirigenti dell'Enpa, secondo cui la sentenza «per la severità della condanna è destinata a fare da precedente insieme a quella relativa al killer dei gatti di Trescore Balneario. In entrambi i casi ha influito la particolare efferatezza del comportamento tenuto dall'uomo».

«Restiamo in attesa delle motivazioni, tuttavia - spiega Claudia Ricci, l'avvocata che ha rappresentato Enpa in giudizio - l'entità della pena inflitta al 38 enne mi fa pensare che il giudice abbia accolto i nostri rilievi circa la pericolosità sociale dell'imputato». Dopo aver catturato un gabbiano che si era posato all'interno dell'imbarcazione, Fadda insieme a un'altra persona rimasta ignota, con lui a bordo del peschereccio, aveva legato al collo dell'animale un petardo con del nastro adesivo. Poi ha acceso la miccia e lasciato andare il gabbiano che, dopo pochi secondi, è esploso in volo. L'intera sequenza era stata ripresa con uno smartphone e pubblicata sui social dallo stesso 38 enne, evidentemente non pago dello strazio inflitto al povero animale. Ma proprio questo ha permesso di identificare l'imputato dando così inizio all'azione penale.

