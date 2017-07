Manda questa foto al marito lontano, lui chiede immediatamente il divorzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA - Ilè fuori per lavoro, ma comunque molto presente con telefonate e messaggi. Niente di strano che l'uomo, di buon mattino, chieda allarimasta a casa di inviargli una fotoper cominciare bene la giornata. Ma in questo caso non è andata esattamente come sperato: la donna in questione ha inviato unin cui è seduta su un letto sfatto, accanto ha una chitarra e i capelli sono spettinati, l'aria stanca. Ma è un dettaglio in particolare che ha messo la parola fine al suo matrimonio.Come non sfugge ad uno sguardo attento, quella che spunta da sotto al letto è inequivocabilmente: segno che la mogliettina non è rimasta da sola durante la notte senza il suo amato.La storia è stata riportata da huffingtonpost.de , e anche se sembra abbastanza incredibile porta comunque a riflettere sull'importanza di controllare sempre i contenuti che inviamo o condividiamo tramite social network: potrebbe succedere di svelare più informazioni del voluto.