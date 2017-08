«Caldo, dalle pannocchie spuntano i pop corn» Il video diventa virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FERRARA - Pop corn dalle pannocchie. Il caldo atroce di questi giorni in tutta Italia ha stimolato la fantasia di un agricoltore di Cento, nel bolognese, che in un video su Facebook ha mostrato la sua "scoperta" fatta nei suoi campi di granturco: "Fa talmente caldo che dalle mie pannocchie sono nati dei pop corn, guardate", dice mentre mostra dei veri pop corn ai piedi delle sue piante.Uno scherzo ovviamente, ma il suo video è diventato subito virale sui social: quasi 2500 condivisioni in poche ore.