Fa partorire in casa la moglie guidato al telefono dal 118

Parto in casa a Cepagatti (Pescara): una 35enne del posto ha dato alla luce una bimba. Ad aiutarla è stato il marito, guidato telefonicamente dagli operatori e dai medici del 118 di Pescara. La piccola, tra l'altro, era in posizione podalica, cioè con i piedi verso l'esterno e non con la testa, un tipo di parto, per i medici, piuttosto delicato. Proprio per questo era stato programmato un cesareo, ma alla donna si sono rotte le acque in casa nel pomeriggio di oggi e quindi non c'è stato il tempo di raggiungere l'ospedale.Il marito ha subito allertato il 118 e il personale sanitario lo ha guidato telefonicamente nelle operazioni. I soccorritori - intervenuti sia con un'ambulanza che con l'elicottero - sono arrivati quando la piccola eraappena stata data alla luce. Mamma e figlia sono state trasportate all'ospedale di Chieti, in buone condizioni di salute.