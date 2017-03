Minacce alla famiglia di uno dei due fermati: «Via di casa per paura»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALATRI - «La famiglia di Paolo abita qui. Sono dovuti andare via per le minacce ricevute». A raccontarlo è lo zio di Paolo Palmisani, uno dei due ragazzi fermati la notte scorsa per l'omicidio di Emanuele Morganti. «È assurdo, non riesco ancora a crederci - spiega -. Mi chiedo, se è vero quello che raccontano, come abbia fatto tutta quella gente a restare ferma senza intervenire. Siamo distrutti».«Due famiglie distrutte», continua lo zio. «Paolo è magrolino, bulletto come tutti i ragazzi della sua età, magari un po' di più con qualche bicchierino di troppo - racconta -. Quello che è successo è colpa delle cattive compagnie».