Trovata morta in casa con lividi e tagli sul corpo: l'ipotesi è omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SALVO - Una donna di 37 anni, di origine polacca, è stata trovata morta in casa a San Salvo (Chieti). Sul corpo lesioni e segni di arma da taglio. Si ipotizza l'omicidio ma gli investigatiori non si sbilanciano. Sul posto i carabinieri.Una donna abitava al terzo piano di un condominio in via San Domenico al n. 44. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco con un'autoscala per accedere nell' appartamento. Sul posto i carabinieri.