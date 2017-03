Datteri, tutte le proprietà. Fanno bene alle ossa, al cuore e all’intestino

di Eleonora Giovinazzo

Frutto della palma da datteri, oltre ad essere gustoso, ilè un concentrato di proprietà benefiche. Originario dell’Africa mediterranea, Israele e dell’Asia occidentale, il dattero è ricco di vitamine, minerali e fibre. I datteri contengono calcio, zolfo, ferro, sodio, zinco, potassio, fosforo, manganese, rame e magnesio; vitamine del gruppo B (B1, B2 e B6), vitamina A e vitamina K; sono costituiti al 50-70% da zuccheri (carboidrati), 20-30% da acqua, 2,7% da proteine e 0,60% da grassi. Tra i vantaggi di mangiare datteri ci sono sollievo dalla costipazione, dai disturbi intestinali, dai problemi cardiaci, dall’anemia e molte altre condizioni.1 -. La notevole quantità di minerali presenti nei datteri lo rendono un alimento eccellente per rafforzare le ossa e combattere dolorose e debilitanti malattie come l'osteoporosi. I datteri contengono selenio, manganese, rame e magnesio, parte integrante dello sviluppo delle ossa e della forza.2 -. L’alto contenuto di minerali presente nei datteri è utile per molte condizioni di salute; i loro livelli impressionanti di ferro li rendono un integratore alimentare ideale per chi soffre di anemia. L'elevato livello di ferro bilancia la mancanza di ferro nei pazienti anemici, aumentando l'energia e la forza, riducendo la sensazione di fatica.3 -. Il contenuto di nicotina nei datteri è utile per curare diversi disturbi intestinali. L'assunzione costante di datteri aiuta ad inibire la crescita degli organismi patologici e, quindi, contribuisce a stimolare la crescita di batteri alleati dell’intestino. Per quanto riguarda i problemi di digestione, i datteri contengono fibra solubile ed insolubile, oltre a molti aminoacidi benefici che possono stimolare la digestione del cibo, permettendo di assorbire meglio le sostanze nutritive.4 -. I datteri vengono spesso classificati come un alimento dal potere lassativo. Questo è il motivo per cui sono così frequentemente consumati da persone che soffrono di stipsi. Al fine di ottenere l'effetto desiderato, i datteri dovrebbero restare in ammollo durante la notte. I datteri hanno alti livelli di fibra solubile, che è essenziale nel promuovere movimenti intestinali sani e rendere confortevole il passaggio del cibo attraverso il tratto intestinale, alleviando i sintomi della costipazione.5 -. I datteri maturi contengono potassio, rimedio efficace per controllare la diarrea. Essendo inoltre facili da digerire, contribuiscono ad alleviare la natura imprevedibile della diarrea cronica. La fibra solubile presente nei datteri può anche contribuire ad alleviare la diarrea, aiutando i movimenti intestinali e promuovendo il corretto funzionamento del sistema escretore.6 -. I datteri vengono comunemente utilizzati come rimedio per l’intossicazione alcolica. Forniscono un rapido sollievo e possono essere utilizzati la mattina seguente per evitare i gravi postumi di una sbornia.7 -. La ricerca considera i datteri un modo efficace per ridurre il rischio e l'impatto del cancro addominale.8 -. Le vitamine presenti nei datteri li rendono ideali per la salute del sistema nervoso e per garantirne la funzionalità. Il potassio è uno degli ingredienti principali nella promozione di un sistema nervoso sano e reattivo, e migliora anche la velocità e la prontezza dell’attività cerebrale.9 -. I datteri sono molto utili per mantenere il cuore sano. Quando vengono imbevuti durante la notte, schiacciati al mattino e poi consumati, hanno dimostrato di avere un effetto positivo sui cuori deboli. I datteri sono anche una ricca fonte di potassio, che diverse ricerche hanno dimostrato riduca il rischio di ictus e di altre malattie cardiache correlate. Inoltre, vengono suggeriti come modo sano e delizioso per ridurre i livelli di colesterolo LDL nel corpo.10 -. Uno degli aspetti più interessanti dei datteri è la presenza di zolfo. Questo non è un elemento molto comune negli alimenti, ma ha una quantità utile di benefici per la salute, compresa la riduzione delle reazioni allergiche e delle allergie stagionali.11 -. I datteri contengono zuccheri naturali come il glucosio, il fruttosio e il saccarosio. Pertanto, sono uno snack ideale per uno scoppio immediato di energia. Molte persone in tutto il mondo utilizzano i datteri per uno spuntino veloce nel pomeriggio, quando si sentono pigre e letargiche.12 -. Diversi studi hanno dimostrato che i datteri sono utili per aumentare la resistenza sessuale. Immergere una manciata di datteri nel latte di capra fresco durante la notte, macinarli nello stesso latte con una miscela di polvere di cardamomo e miele, sarebbe una miscela molto utile per aumentare la resistenza e ridurre la sterilità. Gli alti livelli di estradiolo e i componenti flavonoidi dei datteri sarebbero in grado di aumentare il numero di spermatozoi e la loro motilità.