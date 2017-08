Schianto dopo la festa, Claudia muore a 23 anni. Le ultime foto in spiaggia

di Federica SABATO

LECCE - Aveva intitolato l’album delle vacanze “Lecce 2017” e, poche ore prima della sua morte, aveva pubblicato le foto dei suoi primi giorni di villeggiatura trascorsi con la famiglia e gli amici. Claudia Manes, 23 anni residente in Belgio ma originaria di Nardò, era felice di ritornare nel Salento per vivere tanti momenti di spensieratezza con gli amici di sempre.Le fotografie pubblicate sulla sua pagina Facebook lo testimoniano. Allegra e sorridente, sempre in compagnia delle amiche. A Nardò ci tornava sempre e, nonostante la lontanza, la conoscevano in tanti. In quei sorrisi, in quelle foto al mare si intravede solo felicità e voglia di vivere, com’è giusto che sia per una ragazza della sua età. Il destino con Claudia è stato proprio crudele.La giovane è stata strappata alla vita troppo presto, lasciando nei suoi genitori, nei suoi conoscenti e nei suoi amici un vuoto incolmabile.Sfogliare quell’album virtuale, alla luce dei fatti accaduti, fa rabbia. Una rabbia che si mescola alle lacrime e al dolore. Le persone che le erano vicine lasciano sulla sua bacheca e su quella del fratello Antonio messaggi di cordoglio. «Era felice qui al mare, nel Salento», dicono tutti.Niente può consolare la famiglia Manes dopo quanto avvenuto. Anche Antonio Russo, l’amico di Claudia che era con lei al momento dell’incidente, è ancora sotto shock. Nella sua mente rivive quegli istanti drammatici, in cui con coraggio ha tirato fuori dalla vettura i suoi amici, nella speranza di poterli salvare e di poter riscrivere un finale diverso a questa tragedia.Anche la comunità neretina si stringe attorno alla famiglia Manes. «È stato un risveglio terribile e molto doloroso – ha commentato il sindaco Pippi Mellone - e la morte di una ragazza così giovane ci lascia purtroppo una soffocante sensazione di impotenza o di incapacità quasi a tutelare la sorte di figli, fratelli e amici che si muovono di notte per svago e divertimento. Capiremo poi con esattezza la dinamica dell’incidente, ma ci preme in questo momento seguire le condizioni dei due ragazzi feriti, incoraggiare i loro familiari e soprattutto quelli di Claudia. Nelle prossime ore - ha concluso il sindaco - vedremo come aiutare queste famiglie in questo momento difficilissimo. Se quello che sappiamo dovesse essere confermato, mi piacerebbe anche conoscere il ragazzo che avrebbe avuto un ruolo provvidenziale per il destino dei due amici feriti e in qualche modo ringraziarlo e gratificarlo per questo».